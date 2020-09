Κοινωνία

Θρήνος στην κηδεία του άτυχου αλεξιπτωτιστή – Τραγική φιγούρα η μητέρα του (εικόνες)

Σπαραγμός και οδύνη στο τελευταίο αντίο του αλεξιπτωτιστή που σκοτώθηκε μετά από πτώση. «Λεβέντη μου» φώναζε η μητέρα του. Παρών και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

Το τελευταίο "αντίο" είπαν συγγενείς και φίλοι στον αλεξιπτωτιστή Κώστα Μελιγκώνη, ο οποίος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης, μετά από πτώση με αλεξίπτωτο.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Ευθυμίας στη Νέα Χαλκηδονα, παρουσία δεκάδων συγγενών, φίλων και συναδέλφων του 34χρονου.

Στις 14.00 έφτασε στον Ιερό Ναό και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιώτοπουλος. Στεφάνι έχει καταθέσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννήματα, και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευση και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

«Λεβέντη μου» φώναζε η μητέρα του Κώστα Μελιγκώνη συντετριμμένη.

Ο 34χρονος κατά τη διάρκεια νυχτερινής άσκησης από το ειδικό τμήμα αλεξιπτωτιστών στα Μέγαρα βρέθηκε εκτός της ζώνης ρίψης με αποτέλεσμα να πέσει σε βάλτο και να σκοτωθεί.

Μετά από αρκετή ώρα, δυνάμεις του στρατού τον εντόπισαν και τον μετέφεραν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.