Πολιτική

Πέτσας σε Τουρκία: αποκλιμάκωση ή κυρώσεις

Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε, μέσα από συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε για την οικονομία και τον κορονοϊό.

«Το δικό μας μήνυμα, όπως και της Ευρώπης και των διεθνών παραγόντων, είναι ξεκάθαρο. Τελειώνουν οι προκλήσεις, αρχίζουν οι συζητήσεις» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό "Σκάι".

«Η κίνηση του γγ του ΝΑΤΟ που μιλούσε για δήθεν συμφωνία δεν έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να παραμείνει στο τεχνικό επίπεδο όπως ήταν η πρότασή του και όχι να δημιουργούνται εντυπώσεις είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όποιος κατέχει δημόσια αξιώματα πρέπει να κινείται με τη σοβαρότητα που επιβάλλει το αξίωμα, το οποίο κατέχει. Και ο γγ του ΝΑΤΟ κατέχει ένα μεγάλο αξίωμα» σημείωσε και προσέθεσε ότι το μόνο θέμα που έχουμε προς διευθέτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Ο κ. Πέτσας επισήμανε ότι το πλαίσιο το οποίο έχει συμφωνηθεί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και έχει διαμηνυθεί προς τον Τούρκο Πρόεδρο, είναι ξεκάθαρο: ή αποκλιμάκωση ή κυρώσεις. «Για πρώτη φορά έχουμε έναν κατάλογο κυρώσεων, οι οποίες είναι αυστηρές και μπορούν να υλοποιηθούν συνολικά ή τμηματικά. Αν δεν υπάρξει έμπρακτη αποκλιμάκωση αυτές τις ημέρες είναι βέβαιο ότι στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον κ. Ερντογάν. Επομένως είναι στο χέρι του να προχωρήσει, αν θέλει, γρήγορα στην έμπρακτη αποκλιμάκωση» είπε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι αυτήν τη στιγμή δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια ημερομηνία, υπογραμμίζοντας ότι όλο το τελευταίο διάστημα, η Ελλάδα συνομιλεί με τους Γάλλους για θέματα που έχουν να κάνουν με τη στενότερη συνεργασία μας σε όλα τα επίπεδα. «Μεταξύ αυτών, είναι και η ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Αλλά η Ελλάδα δεν απευθύνεται μόνο στη Γαλλία, μιλά με πολλούς εταίρους και συμμάχους, προκειμένου να έχει τη μέγιστη αποτρεπτική ικανότητα, ώστε να δείχνει παντού ότι είναι έτοιμη να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε» προσέθεσε.

Αναφερόμενος στα μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση της οικονομίας υπογράμμισε ότι «όλες οι μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι οι Έλληνες πολίτες αποδέχονται ότι η κυβέρνηση κάνει αυτό που χρειάζεται και στο υγειονομικό και στο οικονομικό επίπεδο, για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας». Θα ήθελε περισσότερα η κοινωνία στο οικονομικό επίπεδο; Φυσικά. Γιατί μέσα στο καλοκαίρι είδαμε ότι κλάδοι της οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η εστίαση που απασχολούν χιλιάδες συμπολίτες μας, υπέστησαν μια οικονομική καταστροφή. Υπήρξε μια μεγάλη πτώση στον τζίρο και στα εισοδήματα χιλιάδων συμπολιτών μας. Αυτοί, λοιπόν, θα πρέπει να υποστηριχθούν και θα στηριχθούν από την κυβέρνηση. Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ένα μεγάλο πακέτο μέτρων. Αντιμετωπίζει και τα πρόσκαιρα προβλήματα σε όσους είχαν απώλεια τζίρου το καλοκαίρι, αλλά δίνει και μακροπρόθεσμη προοπτική, στην κατεύθυνση της μείωσης των φόρων και των εισφορών» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τέλος, μιλώντας για την πανδημία του κορονοϊού σημείωσε ότι οι Έλληνες ακούνε ξανά τους ειδικούς, προσέχουν περισσότερο, εφαρμόζουν τα μέτρα και στους εξωτερικούς και στους εσωτερικούς χώρους και προσέθεσε ότι αναμένουμε μία αποκλιμάκωση αυτό το διάστημα των κρουσμάτων, εφόσον εξακολουθήσουμε να τηρούμε όλοι μας τα μέτρα. «Χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερη προσοχή όταν θα πλησιάσουμε στην έξαρση και των εποχικών ιώσεων, όπως είναι η γρίπη. Και γι' αυτό το λόγο, έχουμε προμηθευτεί φέτος έναν αριθμό- ρεκόρ εμβολίων για τη γρίπη, τα οποία θα ξεκινήσουν σχετικά νωρίς, στοχευμένα, προκειμένου να έχουμε πάνω από 4 εκατομμύρια εμβολιασμούς, ενώ πέρυσι ήταν 3,1 και πρόπερσι 2,1» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.