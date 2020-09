Πολιτική

Κορονοϊός - Πλακιωτάκης: τι έδειξε το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης βρισκόταν σε καραντίνα, καθώς ενημερώθηκε ότι σε υπηρεσιακή συνάντηση που είχε στο Υπουργείο με επενδυτές από το εξωτερικό, ένας εξ αυτών διαγνώσθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης υποβλήθηκε σήμερα σε τεστ για κορονοϊό το οποίο βγήκε αρνητικό, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο κ. Πλακιωτάκης σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ θα υποβληθεί σε επαναληπτικό τεστ την ερχόμενη Τρίτη και αν βγει και αυτό αρνητικό θα μπορέσει άμεσα να επιστρέψει στα καθήκοντά του.

