Υγεία - Περιβάλλον

“Σωτηρία”: Αυτοψία Κικίλια στο έργο κατασκευής 50 κλινών ΜΕΘ (εικόνες)

«Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη Δημόσια Υγεία, για το ΕΣΥ», τόνισε ο υπουργός Υγείας

Το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να επιβλέψει το έργο της κατασκευής 50 κλινών ΜΕΘ, δωρεά της Βουλής των Ελλήνων, που έχει ως εποπτεύουσα αρχή την εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Ο Υπουργός Υγείας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ήρθα σήμερα στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», προκειμένου να ενημερωθώ από τη Διοίκηση και την κατασκευάστρια εταιρεία για την πρόοδο των έργων για τις καινούριες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, 50 το σύνολο, που θα κατασκευαστούν στο Νοσοκομείο.

Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη Δημόσια Υγεία, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με βάση την ενημέρωση που έχω, η κατασκευή του έργου θα ολοκληρωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό στη μάχη που δίνουμε με αυτή την πανδημία, την τεράστια κρίση Δημόσιας Υγείας. Θέλω να ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που γίνονται και διήρκησαν όλους τους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουμε βάλει».