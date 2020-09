Life

“Rouk Zouk”: επιστρέφει με νέα παιχνίδια η Ζέτα Μακρυπούλια

«Καθρέφτη καθρεφτάκι» και «Ώρα του δασκάλου» τεστάρουν την ικανότητα των παικτών στο τραγούδι, τη μίμηση, τον χορό, αλλά και την… ορθογραφία.

Παιχνίδι, γέλιο, σαρδάμ, ομάδες, παίκτες, ατάκες, Ζέτα. Τι είναι; Ο χρόνος αρχίζει από… «Rouk Zouk»!

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 15:00, το «Rouk Zouk» επιστρέφει για 4η χρονιά στον ANT1 με τη Ζέτα Μακρυπούλια στο τιμόνι του πιο ανατρεπτικού τηλεπαιχνιδιού.

Φέτος, το «Rouk Zouk» πιάνει δυναμικά το νήμα από εκεί που το άφησε, και ξεκινά πανηγυρικά με την πολυαναμενόμενη εβδομάδα πρωταθλήματος η οποία δεν πραγματοποιήθηκε πέρυσι λόγω της πανδημίας, για να αναδείξει τη νικήτρια ομάδα της προηγούμενης σεζόν.

Μετά την εβδομάδα του πρωταθλήματος, το «Rouk Zouk» συνεχίζει με καινούριες ομάδες, ξεκαρδιστικές στιγμές, πολλά πειράγματα, και φυσικά με απολαυστική Ζέτα Μακρυπούλια που κάνει το χιούμορ και τον αυθορμητισμό καθημερινή υπόθεση!

Φέτος, όμως, το «Rouk Zouk» εμπλουτίζεται και με δύο νέα παιχνίδια. Το «Καθρέφτη καθρεφτάκι» και την «Ώρα του δασκάλου» που τεστάρουν την ικανότητα των παικτών στο τραγούδι, τη μίμηση, τον χορό, αλλά και την… ορθογραφία.

Ζέτα Μακρυπούλια

«Το Rouk Zouk για μένα σημαίνει ελευθερία και απόλαυση! Επιστρέφω με αστείρευτο κέφι για 4η χρονιά, πιο έτοιμη από ποτέ, να δώσω στα μεσημέρια σας χαρά και γέλιο!».

Η πιο κεφάτη μεσημεριανή παρέα επιστρέφει από… «Rouk Zouk»! Πρεμιέρα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 15:00 στον ΑΝΤ1!

#RoukZouk

Δείτε το τρέιλερ: