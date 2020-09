Κοινωνία

Σπείρα “μακρυχέρηδων” στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” (εικόνες)

Πως δρούσαν τα μέλη της σπείρας. Πως έπεσαν στα χέρια αστυνομικών του Αερολιμένα Αθηνών.

Σπείρα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές στο χώρο του Ελευθέριος Βενιζέλος εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω, την περασμένη Πέμπτη στον Αερολιμένα, δύο μέλη της σπείρας, αλλοδαποί ηλικίας 46 και 38 ετών που διέπραξαν κλοπή σε βάρος επιβάτιδας και οι οποίοι είχαν τεθεί σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας. Ο 46χρονος αφαίρεσε την τσάντα και ο 38χρονος τον ανέμενε πλησίον αυτοκινήτου σε ετοιμότητα για τη διαφυγή τους.

Την Παρασκευή συνελήφθησαν στην Αθήνα μετά από αναζητήσεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, τα υπόλοιπα μέλη της σπείρας, τρεις (3) αλλοδαποί ηλικίας 27, 30 και 40 ετών και μία Ελληνίδα 21 ετών.

Σε βάρος τους, σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και για διακεκριμένες κλοπές καθώς και για τα κατά περίπτωση αδικήματα της πλαστογραφίας και για παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα η σπείρα είχε συσταθεί τουλάχιστον από 13-8-2020 με σκοπό τη διάπραξη κλοπών σε βάρος επιβατών του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαιρώντας τσάντες και χειραποσκευές από τροχήλατα καρότσια μεταφοράς αποσκευών.

Ο τρόπος δράσης τους ήταν μεθοδικά σχεδιασμένος και οργανωμένος. Βασική προϋπόθεση για να ενεργήσουν αποτελούσε η απόσπαση της προσοχής του υποψήφιου θύματος και η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών από τα μέλη της ομάδας έτσι ώστε ο 46χρονος να δράσει με τη μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ευκολία.

Διακριτοί ρόλοι

Τα μέλη της σπείρας είχαν τους κάτωθι διακριτούς ρόλους:

ο 46χρονος ήταν το αρχηγικό μέλος και ο δράστης των κλοπών επιδεικνύοντας δεξιοτεχνία, αφού προσέγγιζε και άρπαζε τις τσάντες και τις χειραποσκευές χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Ακόμη, κατάφερνε να διαφεύγει τρέχοντας πολύ γρήγορα λόγω καλής φυσικής κατάστασης,

ο 38χρονος πραγματοποιούσε την κατόπτευση του χώρου για εντοπισμό υποψήφιου θύματος και κατάλληλου χώρου που να ευνοεί να μη γίνουν αντιληπτοί. Επίσης, λόγω σωματοδομής και εμφάνισης λειτουργούσε υποστηρικτικά διασφαλίζοντας τη διαφυγή τους.

ο 27χρονος είχε μισθώσει το επιχειρησιακό όχημα της σπείρας από εταιρεία ενοικιάσεων και κατά περίπτωση ήταν επιφορτισμένος είτε με το ρόλο του οδηγού του εν λόγου οχήματος, είτε με το ρόλο της απασχόλησης του θύματος με ερωτήσεις προκειμένου να διασπαστεί η προσοχή του από τα προσωπικά του αντικείμενα.

ο 30χρονος και η 21χρονη συνιστούσαν απλά μέλη της σπείρας

ο 40χρονος λειτουργούσε υποστηρικτικά διασφαλίζοντας τη διαφυγή τους

Στις επακόλουθες έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

πλήθος κοσμημάτων-ρολογιών

πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών

πλήθος τσαντών και πορτοφολιών

πλαστά έγγραφα

διαρρηκτικά εργαλεία

τα χρηματικά ποσά των -4.425- ευρώ και -200- λεκ

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν εκτός της ανωτέρω τέσσερις περιπτώσεις.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την εξιχνίαση και άλλων περιπτώσεων και δραστών συνεχίζεται.