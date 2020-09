Κόσμος

Κορονοϊός - Μπερλουσκόνι: τι αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Ποια η κατάσταση της υγείας του "Καβαλιέρε", ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλα του Μιλάνου.

Το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε το απόγευμα, από το νοσοκομείο Σαν Ραφαέλα του Μιλάνου υπογραμμίζει πως η κατάσταση της υγείας του Σίλβιο Μπερλουσκόνι προκαλεί "συγκρατημένη αλλά και δικαιολογημένη αισιοδοξία".

Ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος μολύνθηκε με κορονοϊό, είναι απύρετος και πέρασε χωρίς προβλήματα την περασμένη νύχτα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ιταλικού Τύπου, ο "Καβαλιέρε" θα πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη προχθές, για τουλάχιστον μια εβδομάδα.