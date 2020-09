Κόσμος

Απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα ο Ερντογάν

Με «πικρές εμπειρίες στο μέτωπο» προειδοποιεί την Ελλάδα ο “Σουλτάνος”.

Νέες πολεμικές απειλές εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αυτή τη φορά. σε εγκαίνια νοσοκομείου.

«Θα καταλάβουν πως η Τουρκία έχει την οικονομική ,πολιτική και στρατιωτική δύναμη για να σκίσει και να πετάξει τους ανήθικους χάρτες και έγγραφα που κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν. Θα το καταλάβουν ή με τη γλώσσα της πολιτικής και της διπλωματίας ή με τις πικρές εμπειρίες που θα ζήσουν στο μέτωπο», απείλησε ο Ερντογάν.

«Δεν υπάρχει καμία δύναμη που μπορεί να σταθεί απέναντι σε έναν λαό που θεωρεί τον αγώνα και τον πιθανό θάνατο ως μεγαλύτερη ανταμοιβή του. Όταν το καταλάβουν όμως αυτό εύχομαι να μην είναι αργά! Ο τουρκικός λαός είναι είναι πανέτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση και να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα. Ως τουρκικός λαός είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε ενδεχόμενο και για οποιοδήποτε αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Απευθυνόμενος, νωρίτερα, σε αποφοίτους Στρατιωτικής Ακαδημίας, ο Τούρκος Πρόεδρος… θυμήθηκε την Μικρασιατική Καταστροφή. «Όσους μας επιτέθηκαν πριν από έναν αιώνα, είτε τους θάψαμε στο χώμα είτε τους ρίξαμε στη θάλασσα. Εύχομαι να μην πληρώσουν το ίδιο τίμημα», είπε.

Εικόνες από την μεταφορά αρμάτων μάχης του τουρκικού στρατού μεταδίδουν, εν τω μεταξυ, τις τελευταίες ώρες Μέσα Ενημέρωσης της Τουρκίας, τονίζοντας πως η μεταφορά τους γίνεται προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα και συγκεκριμένα στον Έβρο.