Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων από τις 30 Μαΐου

Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των μολύνσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε 1.813 νέα ημερήσια επιβεβαιωμένα περιστατικά μόλυνσης από την COVID-19 έναντι 1.940 χθες, ανακοίνωσαν σήμερα υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Ο ημερήσιος αριθμός των μολύνσεων ήταν περίπου 1.000 το μεγαλύτερο μέρος του Αυγούστου, αλλά τις τελευταίες ημέρες έχουν αρχίσει να αυξάνονται. Η ικανότητα διενέργειας τεστ της Βρετανίας έχει επίσης αυξηθεί μετά την κορύφωση του πρώτου κύματος νωρίτερα φέτος.

Ο αριθμός των μολύνσεων που καταγράφηκε χθες ήταν ο υψηλότερος από τις 30 Μαΐου.