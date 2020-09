Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Νέα κρούσματα σε 18 από τις 20 Περιφέρειες

Αυξήθηκε και ο αριθμός των νεκρών από την COVID-19.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ιταλικών αρχών, το τελευταίο εικοσιτετράωρο, καταγράφηκαν 1695 νέα κρούσματα κορονοϊού και 16 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Χθες 1733 άνθρωποι είχαν προκύψει θετικοί στον ιό και οι θάνατοι ήταν 11.

Στις μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν εισαχθεί 121 ασθενείς, ενώ 29.453 άνθρωποι είναι σε κατ΄οίκον περιορισμό και 1620 βρίσκονται στο νοσοκομείο.

Σε σύνολο είκοσι ενός περιφερειών, μόνον σε δυο (στο Μολίζε και στην Βάλλε Ντ΄Αόστα) δεν υπάρχουν σήμερα νέα περιστατικά.

Στο μεταξύ, ξεκίνησε πριν από λίγο στην Ρώμη πορεία ακροδεξιών οργανώσεων που αμφισβητούν την ύπαρξη του κορονοϊού. Την κινητοποίηση πλαισιώνουν και οργανώσεις οδηγών ταξί και ιδιοκτητών εστιατορίων, που κατηγορούν την κυβέρνηση για λανθασμένους χειρισμούς κατά την διάρκεια της πανδημίας.

«Όχι στις μάσκες» και «θέλουμε την αλήθεια», είναι δυο από τα συνθήματα της κινητοποίησης.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Λουίτζι Ντι Μάιο, κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην Κάτω Ιταλία, ζήτησε από όσους αμφισβητούν την ύπαρξη της Covid -19 «να δείξουν, τουλάχιστον, σεβασμό προς τις οικογένειες των θυμάτων του κορονοϊού».