Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πορτογαλία: ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων μετά το lockdown

Η πλειονότητα των νέων μολύνσεων καταγράφηκαν στη Λισαβόνα και το Πόρτο.

Η Πορτογαλία κατέγραψε σήμερα 486 νέα περιστατικά μόλυνσης από κορονοϊό, τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από την εβδομάδα άρσης του lockdown τον Μάιο.

Ο συνολικός αριθμός των μολύνσεων ανήλθε στις 59.943, σύμφωνα με την υπηρεσία υγείας DGS.

Η Πορτογαλία, μια χώρα δέκα εκατομμυρίων κατοίκων, έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 1.838 θανάτους , ένα πολύ χαμηλότερο ποσοστό ανά κάτοικο σε σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, της γειτονικής Ισπανίας συμπεριλαμβανομένης. Αρχικά είχε λάβει επαίνους για την γρήγορη απόκρισή της στην πανδημία, όμως ένα κύμα τοπικών ξεσπασμάτων στη Λισαβόνα ανησύχησε τις αρχές και τις ανάγκασε να επαναφέρουν ορισμένους περιορισμούς.

Η πλειονότητα των νέων μολύνσεων από κορονοϊό που καταγράφηκαν σήμερα είναι στη Λισαβόνα ή γύρω από αυτήν και στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου βρίσκεται το Πόρτο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Αυστηρότερα μέτρα για τον περιορισμό του ξεσπάσματος του κορονοϊού θα επιβληθούν σε όλη την Πορτογαλία από τα μέσα Σεπτεμβρίου καθώς οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία και πολλοί εργαζόμενοι στα γραφεία, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.