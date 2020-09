Αθλητικά

US Open: Επική πρόκριση της Σάκκαρη στις “16”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέρασε, για πρώτη φορά στην καριέρα της, στον 4ο γύρο του κορυφαίου Grand Slam.

Η Μαρία Σάκκαρη κρατά την ελληνική σημαία ψηλά στο US Open.

Με φοβερή εμφάνιση απέναντι στην Αμάντα Ανισίμοβα και με 2-0 σετ (6-3, 6-1) πανηγύρισε μία επική πρόκριση στον 4ο γύρο του κορυφαίου Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η 25χρονη πρωταθλήτρια έκανε την καλύτερη της εμφάνιση έως τώρα στο τουρνουά της Νέας Υόρκης κι άφησε πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια.

Απέναντι στο νο 26 της παγκόσμιας κατάταξης ήταν πάρα πολύ σοβαρή από το ξεκίνημα του αγώνα και απόλυτα δικαιολογημένα έφτασε σε μία άνετη νίκη. Χρειάστηκε μόλις 56 λεπτά για να πάρει το «εισιτήριο» για τις «16» καλύτερες του τουρνουά και μάλιστα, ήταν η δεύτερη συνεχόμενη πρόκριση της Σάκκαρη στην τελική 16άδα ενός major, ύστερα και από την παρουσία της σε αυτή τη φάση τον Ιανουάριο στη Μελβούρνη.

Στόχος της, πλέον, είναι η είσοδος στην οκτάδα, κάτι που για να το πετύχει θα πρέπει να κάνει μία μεγάλη υπέρβαση. Απέναντί της θα βρει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Σερένα Γουίλιαμς και στην Σλόαν Στίβενς, Δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς ότι την περασμένη εβδομάδα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε νικήσει στα ίδια γήπεδα την Σερένα στο Western & Southern Open.