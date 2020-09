Αθλητικά

“Καμπανάκι” στον Ολυμπιακό χτύπησε ο Ατρόμητος

Προβληματική η εικόνα των “ερυθρόλευκων” κόντρα στους Περιστεριώτες.

Μία εβδομάδα πριν από τον τελικό Κυπέλλου με την ΑΕΚ , ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από τον Ατρόμητο με 1-0 σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο του Περιστερίου.

Χωρίς τους διεθνείς, Κώστα Φορτούνη, Ανδρέα Μπουχαλάκη και Γιώργο Μασούρα παρατάχθηκαν οι «ερυθρόλευκοι», με τους Ραφίνια και Χολέμπας να κάνουν τον ντεμπούτο του με την φανέλα του συλλόγου.

Παρά τις απουσίες που υπήρχαν και με δεδομένο ότι ακόμη γίνονται πειραματισμοί στην ενδεκάδα, ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε μία «πρόβα τελικού», ξεκινώντας τον Μπρούνο στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Τοροσίδη στο αριστερό, ενώ μπροστά του έπαιξε ο Ραντζέλοβιτς.

Στην επίθεση, οι Αχμέντ Χασάν και Γιουσέφ Ελ Αραμπί ήταν το δίδυμο στην κορυφή, με τον Πορτογάλο να δοκιμάζει ένα εναλλακτικό σχήμα, αφού το πιθανότερο είναι πως ο Φορτούνης θα αγωνιστεί πίσω απ' τον Μαροκινό φορ στον τελικό του Κυπέλλου.

Η ομάδα του Νταμίρ Κάναντι μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο κι αφού απείλησε στο 8΄ με τον Μανούσο έδειξε να ζητά περισσότερο το γκολ από τον αντίπαλό της. Αυτό ήρθε ένα λεπτό πριν από το ημίωρο της αναμέτρησης, μετά την κακή απομάκρυνση της μπάλας από τον Μπα και την προσπάθεια του Σάλομον, ο οποίος αφού απέφυγε τον Καφού με δυνατό σουτ την έστειλε στο αριστερό «παραθυράκι» του Τζολάκη.

Στα μέσα του δεύτερου μέρους ο Μαρτίνς έριξε στον αγωνιστικό χώρο τον Ραφίνια που έκανε ντεμπούτο με την ερυθρόλευκη φανέλα και τον Χοσέ Χολέμπας που επέστρεψε ύστερα από έξι χρόνια στους Πειραιώτες.

Με την είσοδο του Βραζιλιάνου, ο Μπρούνο πέρασε στο αριστερό άκρο της επίθεσης, στη θέση του Λαζάρ Ραντζέλοβιτς. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα δεν άλλαξε σε μεγάλο βαθμό, με τον Ατρόμητο να κρατάει το υπέρ του προβάδισμα, παρά τις τελικές των Μπρούνο (84') και Κάιπερς (87').

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Νταμίρ Κάναντι): Γιαννιώτης, Γκάλο, Τομάσεβιτς (67' Στρούγγης), Κιβρακίδης, Ρισβάνης, Γούτας, Σάλομον, Ουμπίδες (74' Xαρίσης), Ραμπέγιο (46' Μουνίθ), Αγκάγεβ (46' Γιακουμάκης), Μανούσος (67' Κωτσόπουλος)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Μπρούνο, Μπα, Σισέ (67' Παπαδόπουλος), Τοροσίδης (67' Χολέμπας), Καμαρά, Καφού (77' Σουρλής), Βαλμπουενά (77' Κάιπερς), Ραντζέλοβιτς (67' Ραφίνια), Ελ Αραμπί, Χασάν.