Τραγωδία: σκοτώθηκαν τα παιδιά γνωστής μακιγιέζ του ελληνικού κινηματογράφου

Η μακιγιέζ του ελληνικού κινηματογράφου θρηνεί τον χαμό της κόρης της και του γιου της, που βρίσκονταν μαζί στο αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο...

Τραγωδία για γνωστή μακιγιέζ του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία έχασε τα παιδιά της σε ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Αμαλιάδα, λίγα μέτρα από το σπίτι τους.

Η μακιγιέζ του ελληνικού κινηματογράφου Φώφη Παπανδρικοπούλου θρηνεί τον χαμό της κόρης της και του γιου της, που βρίσκονταν μαζί στο αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου.

Η είδηση όμως έγινε τώρα γνωστή μέσα από ανάρτηση του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη, Κώστας Φέρρη. Συγκεκριμένα, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook:

«Η Carole Croella, κόρη της παλιάς μας φίλης και, σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα μαζί με τον αδελφό της, στην Ελλάδα. Από τα Ελληνικά μέσα, φυσικά, δεν μάθαμε τίποτα. Την Carole μάλιστα, την είχαμε υποδεχτεί με μεγάλη τρυφερότητα στην πάλαι ποτέ Εταιρία Ελλήνων Σκηνοθετών, ως εκπρόσωπο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, και μετά την ξεναγήσαμε στο διάσημο στέκι των κινηματογραφιστών, το γνωστό Χόλλυγουντ της πλατείας Κάνιγγος, Ακαδημίας 96, όπου και βρισκόμαστε σε καθημερινή βάση με την μητέρα της. Δεν γνωρίζω που βρίσκεται σήμερα η αγαπημένη μας Φώφη Croella».