Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέο ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων στη Γαλλία

Πάνω από 8.500 νέα κρούσματα σε μία ημέρα! Ανησυχία στη Γαλλία.

Οι γαλλικές υγειονομικές Αρχές κατέγραψαν το Σάββατο 8.550 νέα επιβεβαιωμένα περιστατικά κορονοϊού έναντι 8.975 την Παρασκευή.

Ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφηκαν την Παρασκευή ήταν ένα ρεκόρ ημερήσιων νέων μολύνσεων αφότου η ασθένεια άρχισε να εξαπλώνεται στη χώρα στα τέλη του χειμώνα.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν πεθάνει στη Γαλλία από COVID-19 αυξήθηκε κατά 12 φθάνοντας τους 30.698 και ο συνολικός αριθμός των μολύνσεων τις 317.706.