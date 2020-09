Αθλητικά

Nations League: Σπουδαίες νίκες για Γαλλία, Πορτογαλία και Βέλγιο

Ξεκίνησαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση. Τα αποτελέσματα και οι σκόρερς των αγώνων του Σαββάτου.

Με σπουδαίες νίκες ξεκίνησαν τους αγώνες τους στο Nations League το Βέλγιο, η Πορτογαλία και η Γαλλία. Για την 1η αγωνιστική (2ος όμιλος) του LEAGUE A το Βέλγιο πέρασε με νίκη 2-0 επί της Δανίας στο στάδιο Πάρκεν της Κοπεγχάγης. Τα τέρματα της φιλοξενούμενης σημείωσαν οι Ντεναγιέρ (9΄) και Μέρτενς (77΄).

Νωρίτερα, δύσκολη νίκη με 1-0 πήρε η Αγγλία εκτός έδρας από την Ισλανδία για τον ίδιο όμιλο της διοργάνωσης. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Ραχίμ Στέρλινγκ με πέναλτι στις καθυστερήσεις (90'+1΄), ενώ αμέσως μετά πέναλτι κέρδισαν και οι γηπεδούχοι που όμως αστόχησαν με τον Μπιάρνασον. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες, αφού στο 70΄ αποκλήθηκε ο Γουόκερ για τους φιλοξενούμενους και στο 89΄ ο Ίνγκασον για την Ισλανδία γηπεδούχους (και οι δύο με δεύτερη κίτρινη κάρτα).

Για τον 3ο όμιλο της LEAGUE A, στο στάδιο Ντραγκάο του Πόρτο, η Πορτογαλία συνέτριψε την Κροατία με 4-1, με τέρματα των Κανσέλο (41΄), Ζότα (58΄), Φέλιξ (70΄) και Σίλβα (90΄+1΄), ενώ το τέρμα των Κροατών σημείωσε ο Πέτκοβιτς στο 90΄. Επίσης, οι γηπεδούχοι είχαν δύο δοκάρια στο πρώτο μέρος με τους Φέλιξ και Ζότα.

Μεγάλη νίκη (στον ίδιο όμιλο) και για τη Γαλλία στο «Φρεντς Αρένα» της Στοκχόλμης, όπου επικράτησε της Σουηδίας με 1-0 με τέρμα του Εμπαπέ στο 41΄. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Γκριεζμάν αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο Μαρσιάλ σε ανατροπή του μέσα στην περιοχή.

Για τον 1ο όμιλο της LEAGUE C, η Κύπρος ηττήθηκε 2-0 στην έδρα της από το Μαυροβούνιο με ισάριθμα τέρματα του Γιόβετιτς (60΄, 73΄). Οι φιλοξενούμενοι είχαν και δοκάρι με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπάκιτς στο 55'. Για τον ίδιο όμιλο, το Λουξεμβούργο σημείωσε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Αζερμπαϊτζάν με 2-1. Από το 26΄, οι γηπεδούχοι έπαιζαν με δέκα παίκτες, αφού αποβλήθηκε ο Εμρέλι.

Η Γεωργία νίκησε με τη σειρά της 1-0 εκτός έδρας την Εσθονία για τον ίδιο όμιλο, με τέρμα του Νίκα Κατσκαβάρα, στο 32ο λεπτό. Νωρίτερα, Βόρεια Μακεδονία και Γιβραλτάρ ξεκίνησαν με νίκες, επικρατώντας της Αρμενίας (2-1) και του Σαν Μαρίνο (1-0) αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής του 2ου Nations League, έχουν ως εξής:

LEAGUE A

2ος Όμιλος

Ισλανδία-Αγγλία 0-1

(90΄+1΄ Στέρλινγκ)

Δανία-Βέλγιο 0-2

(9΄ Ντεναγιέρ, 77΄ Μέρτενς)

3ος Όμιλος

Πορτογαλία-Κροατία 4-1

(41΄ Κανσέλο, 58΄ Ζότα, 70΄ Φέλιξ, 90΄+1΄ Σίλβα / 90΄ Πέτκοβιτς)

Σουηδία-Γαλλία 0-1

(41΄ Εμπαπέ)

LEAGUE C

1ος Όμιλος

Αζερμπαϊτζάν-Λουξεμβούργο 1-2

(43΄ Σεϊντάεφ / 48΄ αυτ. Κριβότσιουκ, 72΄ πέν. Ροντρίγκες)

Κύπρος-Μαυροβούνιο 0-2

(60΄, 73΄ Γιόβετιτς)

2ος Όμιλος

Β. Μακεδονία-Αρμενία 2-1

(4' πεν. Αλιόσκι, 38' πεν. Νεστορόφσκι-90' πεν. Μπαρσεγκχιάν)

Εσθονία-Γεωργία 0-1

(32΄ Νίκα Κατσκαβάρα)

LEAGUE D

2ος Όμιλος

Γιβραλτάρ-Σαν Μαρίνο 1-0

(42΄ Τορίγια)