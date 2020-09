Κοινωνία

Συναγερμός για εξαφάνιση 13χρονου

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Νίκου χθες το απόγευμα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 13χρονου αγοριού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν χθες το πρωί από την περιοχή Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης.

Ο Νίκος έχει ύψος 1.62 μ., είναι κανονικού βάρους, έχει καστανά μαλλιά και μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ριγέ μαύρο-γκρι μπλούζα και μαύρα αθλητικά. Μαζί του έχει ένα μαύρο ποδήλατο με πράσινα γράμματα. Ο Νίκος έφυγε από το σπίτι σε ένταση.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.