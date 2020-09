Πολιτική

Επισπεύδει τα εξοπλιστικά η Ελλάδα, απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις (βίντεο)

Εκτιμάται ότι θα δαπανηθούν περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση του υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Η τουρκική επιθετικότητα αναγκάζει την Αθήνα να προχωρήσει άμεσα στις αποφάσεις, αλλά και σε γρήγορες κινήσεις, ώστε η υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος να προχωρήσει τάχιστα. Οι διαρκείς προκλήσεις της Τουρκίας δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού, κάτι που έχει αντιληφθεί η πολιτική ηγεσία.

Κατά τις πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός, που τις τελευταίες ημέρες είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον Υπουργό Άμυνας και τους κορυφαίους επιτελείς των Ενόπλων Δυνάμεων, θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το πλήρες σχέδιο της κυβέρνησης για τα εξοπλιστικά.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαίνεται να έχει “κλειδώσει” η αγορά 18 γαλλικών αεροσκαφών Rafale, από τα οποία σχεδόν τα μισά θα είναι μεταχειρισμένα, προκειμένου όχι μόνο να κοστίσουν λιγότερο, αλλά κυρίως να ενταχθούν άμεσα στη “δύναμη πυρός” της Ελλάδας στους αιθέρες. “Κλειδί” θα είναι ο εξοπλισμός τους με τους πυραύλους μακρού πλήγματος Scalp, που θα προσφέρουν υπεροπλία στον αέρα στα “γεράκια” της Πολεμικής μας Αεροπορίας και θα μπορούν να πλήττουν από στόχους επιφανείας μέχρι εχθρικά πολεμικά πλοία.

Παράλληλα, θα εκσυγχρονισθούν οι πύραυλοι του Πολεμικού Ναυτικού Exocet, ενώ θα αγορασθούν τορπίλες και βλήματα που είναι απαραίτητα για την κυριαρχία στη θάλασσα.

Στο θέμα των φρεγατών, μετά την έντονη φημολογία για αγορά δύο γαλλικών Belharra, φαίνεται ότι προκρίνεται η λύση του διεθνούς διαγωνισμού για 4 φρεγάτες, στις οποίες θα μπορούν να συμμετάσχουν και τα γαλλικά ναυπηγεία, χωρίς να αποκλείεται κάποια ανατροπή, εν όψει και της υπογραφής αμυντικού συμφώνου μεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας, ίσως και την επόμενη εβδομάδα.