Πρόγραμμα “Γέφυρα”: Αυξάνεται το ενδιαφέρον των δανειοληπτών

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση δανείων. Ποιοι δικαιούνται να συμμετάσχουν.

Το ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον των δανειοληπτών για το πρόγραμμα “Γέφυρα”, το οποίο παρέχει στήριξη, μέσω επιδότησης, σε δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία, αποδεικνύουν τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών για τον ένα μήνα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα της εβδομάδας που μας πέρασε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτά, από τις 3/8/2020 που συμπληρώθηκαν οι πρώτες 30 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας, εισήλθαν σε αυτή 120.116 φορολογούμενοι, εκ των οποίων οι 100.103 συναίνεσαν στην άρση του απορρήτου τους και ξεκίνησαν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Από αυτούς, 51.337 προχώρησαν στην οριστική υποβολή της αίτησης. Οι αριθμοί αυτοί μάλιστα καταγράφηκαν σε έναν αδρανή μήνα, τον Αύγουστο.

Όπως επισημαίνεται, η επιτυχία του νέου πλαισίου γίνεται καλύτερα αντιληπτή, εάν συγκριθούν αυτά τα νούμερα με τα αντίστοιχα του παλιού προγράμματος επιδότησης δανείων του ν.4605/2019. Στον πρώτο μήνα λειτουργίας του παλιού πλαισίου, είχαν εισέλθει στην πλατφόρμα 16.220 χρήστες (περίπου το 1/7 σε σχέση με σήμερα), αλλά είχαν καταγραφεί μόλις 4 οριστικοποιημένες αιτήσεις και δεν είχε εγκριθεί κρατική επιδότηση σε καμία από αυτές, ενώ δεν είχε κατατεθεί καμία πρόταση ρύθμισης δανείου από τους πιστωτές. Η παραπάνω σύγκριση, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, επιβεβαιώνει ότι η σημαντικά διευρυμένη περίμετρος κάλυψης των δανειοληπτών που παρέχει το νέο πλαίσιο, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, καθώς και η απλούστερη και φιλικότερη για τον χρήστη διαδικασία υποβολής της αίτησης, χωρίς να απαιτείται κανένα απολύτως δικαιολογητικό, επιτυγχάνουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Τράπεζες: Στηρίζουν την εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος “Γέφυρα” Επιδότηση Δόσεων

Οι τράπεζες, συνέβαλαν από κοινού με την ΕΓΔΙΧ στο σχεδιασμό των κατάλληλων υποδομών και προϋποθέσεων για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος “Γέφυρα” (νόμος 4714/2020). Η συμβολή τους αυτή, όπως επισημαίνουν τραπεζικές πηγές, εντάσσεται, άλλωστε, στα γενικότερα μέτρα πρόνοιας που έλαβαν για την προστασία των δανειοληπτών, σε συνθήκες COVID-19, και στις διευκολύνσεις που εξασφαλίστηκαν σε 374.000 επιχειρήσεις και ιδιώτες (ποσού 24 δισ. ευρώ) τους τελευταίους 6 μήνες. Καθώς ο τραπεζικός κλάδος στηρίζει κάθε προσπάθεια που τείνει στην ομαλή εξυπηρέτηση οφειλών, με προσήλωση στους εποπτικούς κανόνες, αλλά και κοινωνική ευαισθησία, το τραπεζικό σύστημα στηρίζει την εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος “Γέφυρα” Επιδότηση Δόσεων, προωθώντας το στους δυνητικά επιλέξιμους πελάτες του, επισημαίνουν οι τραπεζικές πηγές.

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra/), η οποία έχει σχεδιαστεί και υποστηρίζεται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), στις υποδομές της οποίας και φιλοξενείται.

Μετά την είσοδο, με χρήση των κωδικών στο ΤaxisNet, και την υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία δανειοληπτών, εισοδημάτων και οφειλών αντλούνται αυτόματα από την Φορολογική Βάση Δεδομένων και τις τράπεζες, αποτελώντας ένα απτό παράδειγμα διαλειτουργικότητας και αυτοματοποίησης, καθώς, με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης μια σειράς δικαιολογητικών και βεβαιώσεων.

Στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΓΔΙΧ (https://www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra-yliko/), οι δικαιούχοι μπορούν να βρουν αναλυτικές ερωταπαντήσεις με παραδείγματα, καθώς και τον οδηγό χρήσης της πλατφόρμας. Για παροχή πληροφοριών, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213.212.57.30, ώστε να κλείσουν (τηλε)συνάντηση και να εξυπηρετηθούν από ένα εκ των 50 κέντρων - γραφείων ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών, τα οποία λειτουργούν πανελλαδικά.

Ποιοι δικαιούνται να συμμετάσχουν - Κρατική επιδότηση - Παραδείγματα

Η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών αφορά την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα “Γέφυρα”, το οποίο αφορά την επιδότηση δανείων με υποθήκη στην πρώτη κατοικία όσων επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, μέσω μίας απλής και εύκολης για τον χρήστη διαδικασίας, χωρίς να χρειάζεται η συνυποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα λάβουν την κρατική επιδότηση για συνολικά 9 μήνες.

Ειδικότερα, η συνεισφορά του Δημοσίου για την υποστήριξη των πληγέντων πολιτών που έχουν ενήμερα δάνεια ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 600 ευρώ, ανά πιστωτή, για το πρώτο τρίμηνο. Στο δεύτερο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και στο τρίτο τρίμηνο στο 70%.

Για όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 500 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 70% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 60%.

Στα δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, η επιδότηση ανέρχεται στο 60% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 300 ευρώ, ανά πιστωτή, για το πρώτο τρίμηνο. Στο δεύτερο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 50% της μηνιαίας δόσης και στο τρίτο τρίμηνο στο 30%.

Για παράδειγμα, σε ενήμερο δάνειο φυσικού προσώπου που πληρώνει μηνιαία δόση 425 ευρώ και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, θα χορηγηθεί για το 1ο τρίμηνο κρατική επιδότηση ύψους 1.147,50 ευρώ (90%), για το 2ο τρίμηνο 1.020 ευρώ (80%) και για το 3ο τρίμηνο 892,50 ευρώ (70%). Συνολικά, στους 9 μήνες κάλυψης από το πρόγραμμα “Γέφυρα” η συνεισφορά του Δημοσίου θα φθάσει τα 3.060 ευρώ (επί συνόλου δανειακών δόσεων ύψους 3.825 ευρώ).

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας με αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία μεταξύ άλλων επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας. Επίσης υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 2018 και δίνεται λύση σε μία ομάδα δανειοληπτών που δεν προστατεύονταν με τον νόμο 4605/2019. Ταυτόχρονα καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών, με την έμπρακτη στήριξη του κράτους, αφού επιδοτούμε ένα σημαντικό κομμάτι της μηνιαίας δόσης του δανείου, περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μίας νέας γενιάς “κόκκινων” δανείων, λόγω της κρίσης που επέφερε η πανδημία και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, καθώς καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο».

Από την πλευρά του, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, έχει επισημάνει ότι «η διαδικασία είναι πολύ απλή και γρήγορη και ολοκληρώνεται με μία κίνηση, δηλαδή να δηλώσει ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης τον εκπρόσωπό του, είτε λογιστή είτε δικηγόρο ή σύμβουλο. Η αμοιβή του εκπροσώπου πληρώνεται απευθείας από την τράπεζα και μετέπειτα επιμερίζεται στο δάνειο».