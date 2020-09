Αθλητικά

Επίθεση χούλιγκαν σε αστυνομικούς στην Καλλιθέα (εικόνες)

Τραυματίστηκαν αστυνομικοί, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε μοτοσικλέτες της Αστυνομίας και σε σταθμευμένα οχήματα.

Οργανωμένη επίθεση από χούλιγκαν δέχθηκαν αστυνομικοί, μετά τη λήξη του χθεσινού φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, στο γήπεδο της Καλλιθέας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, μία ομάδα περίπου 200 ατόμων επιτέθηκε απρόκλητα με σιδερόβεργες, μεταλλικά στειλιάρια, καθώς και βόμβα μολότοφ, η οποία δεν ανεφλέγη, εναντίων αστυνομικών της Ομάδας Δράση, που βρίσκονταν στο σημείο.

Κατά την επίθεση τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε δύο σταθμευμένα οχήματα και δύο υπηρεσιακές μοτοσικλέτες.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, συνελήφθη ένας 20χρονος Έλληνας που συμμετείχε στην επίθεση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κράνος, στειλιάρι, μεταλλική ράβδος και γυάλινο μπουκάλι.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Εννέα βόμβες μολότοφ,

αυτοσχέδιος εμπρηστικός εκρηκτικός μηχανισμός, αποτελούμενος από δύο πλαστικά μπουκάλια περιέχοντα βενζίνη, με προσαρμοσμένη κροτίδα,

τέσσερις σιδερένιοι μεταλλικοί ράβδοι,

έξι μεταλλικοί σωλήνες,

τέσσερα ξύλινα στειλιάρια,

τρεις λαιμοί από γυάλινα μπουκάλια, με προσαρμοσμένο σε αυτούς ύφασμα,

φωτοβολίδα χειρός,

ξύλινο πόδι τραπεζιού,

κράνος, υφασμάτινη κουκούλα τύπου FULL FACE, γάντια χειρός και τσάντα.

Σε βάρος του συλληφθέντα και των λοιπών ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στου Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για διατάραξη της κοινής ειρήνης, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών κατά συναυτουργία, βαριά σωματική βλάβη σε βάρος αστυνομικών κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας τους κατά συναυτουργία, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, τις φωτοβολίδες και τα βεγγαλικά και τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση.