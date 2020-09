Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός: Πότε και πώς θα γίνει η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι...

Τη Δευτέρα αρχίζει η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων κοινωνικού, ιαματικού τουρισμού, εκδρομών και θεάτρου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και εκείνα τα δελτία που οι κληρωθέντες δικαιούχοι δεν παρέλαβαν μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Η αναδιανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ σε όσους από τους δικαιούχους υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα αντίστοιχα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ) έτους 2020.

Ειδικότερα:

Στα προγράμματα κοινωνικού, ιαματικού και εκδρομικού τουρισμού, η σειρά προτίμησης και ιδιαιτέρως η πρώτη επιλογή στην αίτηση συμμετοχής στα ανωτέρω προγράμματα είναι αυτή, βάσει της οποίας καθορίζεται σε ποιο πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχουν οι δικαιούχοι με σειρά προτεραιότητας.

Έτσι, αν για παράδειγμα, δικαιούχος είχε επιλέξει ως πρώτη επιλογή το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, αλλά κληρώθηκε στο πρόγραμμα του εκδρομικού τουρισμού και δεν έχει εκτυπώσει το δελτίο του, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020, επιτρέπεται να συμμετάσχει με σειρά προτεραιότητας στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού.

Αντιθέτως, αν κάποιος δήλωσε στην αίτηση συμμετοχής ως πρώτη προτίμησή του το εκδρομικό πρόγραμμα και κληρώθηκε σε αυτό (ανεξαρτήτως αν έχει εκτυπώσει ή όχι το δελτίο του), δεν μπορεί να συμμετάσχει με σειρά προτεραιότητας σε κανένα άλλο πρόγραμμα εκτός εκείνου του εκδρομικού προγράμματος.

Για να παραλάβουν οι δικαιούχοι τυχόν αδιάθετα δελτία του κοινωνικού/ιαματικού τουρισμού, θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Α. Κράτηση δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων, από το οποίο ζητείται να τους αποσταλεί επιβεβαίωση της κράτησης (π.χ. voucher).

Β. Από τις 7/9/2020, καταχώριση στοιχείων σχετικών με την κράτηση του δωματίου (επωνυμία καταλύματος, διάστημα διαμονής) στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ από τους ίδιους τους δικαιούχους ή μέσω ΚΕΠ.

Γ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει, μετά την καταχώριση της κράτησης του δωματίου στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, να προσέρχονται στο ΚΕΠ αυθημερόν, (μετά από 30 λεπτά τουλάχιστον από την καταχώριση), για να παραλάβουν τα δελτία τους.

Οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν δελτία στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του τουριστικού καταλύματος στο οποίο έγινε η κράτηση. Τα δελτία ισχύουν μόνο για τα καταλύματα τα στοιχεία των οποίων είναι προεκτυπωμένα επί αυτών. Δελτία που δεν φέρουν προεκτυπωμένα τα στοιχεία της επιχείρησης κατά την εκτύπωση από το ΚΕΠ θεωρούνται άκυρα.

Επίσης, τα δελτία είναι αυστηρώς προσωπικά και δεν επιτρέπεται να γίνεται χρήση από άλλα πρόσωπα, ακόμη και αυτά είναι μέλη της οικογένειας του/της δικαιούχου.

Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, η σειρά προτίμησης στην αίτηση συμμετοχής δεν επηρεάζει τη συμμετοχή στην αναδιανομή με σειρά προτεραιότητας. Έτσι, μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.

Οι κατάλογοι με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για όλα τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τους δικαιούχους, διατίθενται στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Για το 2020, υλοποιούνται επτά προγράμματα:

- Κοινωνικός τουρισμός εξαήμερων διακοπών για 50.000 δικαιούχους. Διάρκεια ισχύος από 6/7/2020 έως 10/5/2021.

- Ιαματικός τουρισμός για 3.500 συνταξιούχους, με εξαήμερες διακοπές και πέντε απλές λούσεις. Διάρκεια ισχύος για διαμονή σε κατάλυμα από 6/7/2020 έως 10/5/2021.

- Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, μέχρι και 16 ημερών ,για 1.500 παιδιά δικαιούχων ΛΑΕ, ηλικίας 6 έως 16 ετών. Το πρόγραμμα ισχύει από τις 6/7/2020 έως τις 4/9/2020.

- Τετραήμερες εκδρομές για 12.500 δικαιούχους με συμβεβλημένα τουριστικά γραφεία. Διάρκεια ισχύος από 6/7/2020 έως 10/5/2021.

- Δωρεάν βιβλία για 130.000 δικαιούχους. Ειδικά, για τα παιδιά, το επιδοτούμενο ποσό ανέρχεται στα 30 ευρώ ανά βιβλίο. Διάρκεια ισχύος από 6/7/2020 έως 10/5/2021.

- Δωρεάν εισιτήρια θεάτρου σε 32.500 δικαιούχους. Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 6/7/2020 έως 10/5/2021.

- Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ). Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή χρηματικού βοηθήματος, ύψους 700 ευρώ, σε 4.000 τρίτεκνες μητέρες και 1.000 ευρώ σε 1.000 πολύτεκνες μητέρες.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες https://opeka.gr/agrotiki-estia/