Κόσμος

Τραυματίες από επιθέσεις με μαχαίρι στο Μπέρμιγχαμ

Συναγερμός σήμανε στην τοπική Αστυνομία. Αδιευκρίνιστο παραμένει εάν οι επιθέσεις σχετίζονται με τρομοκρατία.

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στο Μπέγμιγχαμ της Βρετανίας, όπου στη διάρκεια της νύχτας τραυματίστηκαν πολλά άτομα από επιθέσεις με μαχαίρι και η Αστυνομία έκανε λόγο για ένα «σοβαρό περιστατικό»

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία ανέφερε ότι εκλήθη περίπου στις 00:30 (τοπική ώρα), αφού ένας άνθρωπος μαχαιρώθηκε στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ, προτού ενημερωθεί και για άλλα παρόμοια περιστατικά που σημειώθηκαν αργότερα.

Με τον όρο «σοβαρό περιστατικό» η βρετανική αστυνομία εννοεί ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών.

«Γνωρίζουμε ότι ένας αριθμός ατόμων έχει τραυματιστεί, αλλά προς το παρόν δεν είμαστε σε θέση να πούμε πόσοι και πόσο σοβαρά», ανέφερε η Αστυνομία των Γουέστ Μίντλαντς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα προκειμένου να παράσχουν ιατρική βοήθεια στους τραυματίες.

Η Αστυνομία επεσήμανε εξάλλου ότι «σε αυτό το πρώιμο στάδιο δεν θα ήταν σωστό να κάνουμε εικασίες για τα αίτια του περιστατικού», ενώ εξήγησε ότι «ενδέχεται να περάσει κάποια ώρα προτού είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε το οτιδήποτε».