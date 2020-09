Τεχνολογία - Επιστήμη

Τούρκοι χάκαραν την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (βίντεο)

Νέα «χτύπημα κατά κυβερνητικής ιστοσελίδας πραγματοποίησαν Τούρκοι χάκερ. Δείτε τα βίντεο της «επίθεσης».

Νέα «επίθεση» κατά κυβερνητικής ιστοσελίδας πραγματοποίησαν Τούρκοι χάκερ.

Αυτή τη φορά χάκαραν τα ξημερώματα της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου, την ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ).

Μάλιστα οι Τούρκοι χάκερς «Ayyildiz», που έχουν αναλάβει την ευθύνη της κυβερνοεπίθεσης, κατά το παρελθόν έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις και σε άλλες ελληνικές ιστοσελίδες, ανήρτησαν στο https://www.ypeka.gr/el-gr/ φωτογραφίες και ένα βίντεο στο οποίο ακούγεται ένα εθνικιστικό τραγούδι, εμβληματικό των Γκρίζων Λύκων και ιδιαίτερα γνωστό στην Τουρκία.

Δείτε τα βίντεο της "επίθεσης"