Αθλητικά

Nations League: Στην Πρίστινα για την πρώτη νίκη η εθνική Ελλάδος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η “γαλανόλευκη” φιλοδοξεί να πάρει τους τρεις βαθμούς στο Κόσοβο και να τεθεί επικεφαλής στον όμιλό της.

Μια ομάδα που θα βρεθεί για πρώτη φορά στο δρόμο της, είναι η προσεχής αντίπαλος της εθνικής Ελλάδος στον 3ο όμιλο της League C, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Nations League. Ο λόγος για το Κόσοβο, το οποίο η “γαλανόλευκη” ομάδα θα αντιμετωπίσει στην Πρίστινα απόψε (21:45), στο γήπεδο “Φαντίλ Βόκρι”.

Απέναντι στη Σλοβενία, η εθνική ήταν καλύτερη και είχε τις ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Δεν είχε, πάντως, την απόδοση που μας είχε συνηθίσει όταν ολοκλήρωνε τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του EURO 2020, με τις τρεις συνεχείς νίκες, απέναντι σε Βοσνία, Αρμενία και Φινλανδία.

Ως εκ τούτου κι εφόσον φιλοδοξία και στόχος είναι η κατάληψη της πρώτης θέσης στον όμιλο, προκειμένου να διεκδικηθεί η άνοδος στη League B, η ελληνική ομάδα θα πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή της για να φτάσει στην κατάκτηση των τριών βαθμών, απέναντι σε μια σκληροτράχηλη ομάδα.

Στον αγώνα της πρεμιέρας, στη Μολδαβία, ο προπονητής του Κοσόβου, Μπερνάρ Σαλαντέ, χρησιμοποίησε τους: Μούριτς, Βοϊβόντα (60΄ Χαντεργκιονάι), Ραχμάνι, Αλίτι, Πακαράδα, Κριέζιου, Σάλα (60΄ Τσελίνα), Ράσιτσα (75΄ Ρασάνι), Μπερίσα, Ζενέλι, Κολόλι.

Στον άλλο σημερινό αγώνα του ομίλου, η Σλοβενία θα είναι και πάλι γηπεδούχος, υποδεχόμενη αυτήν τη φορά τη Μολδαβία (19:00).