Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός-Ινδία: Κατέρριψε ξανά το παγκόσμιο ρεκόρ στα ημερήσια κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα ξεπερνά πλέον τα 4,1 εκατομμύρια.

Ημερήσιο παγκόσμιο ρεκόρ νέων κρουσμάτων κορονοϊού καταγράφηκε και πάλι σήμερα στην Ινδία, με 90.632 νέες μολύνσεις σε διάστημα 24 ωρών, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα έφτασε τα 4,1 εκατομμύρια, ενώ παράλληλα σε διάστημα 24 ωρών αυξήθηκαν κατά 1.065 οι νεκροί, με τον συνολικό αριθμό των θανάτων στη χώρα να ανέρχεται σε 70.626.

Η Ινδία αναμένεται να ξεπεράσει την Δευτέρα τη Βραζιλία σε συνολικό αριθμό κρουσμάτων COVID-19 και να καταστεί η δεύτερη πλέον πληγείσα χώρα παγκοσμίως, μετά τις ΗΠΑ, όπου έχουν καταγραφεί 6,4 εκατομμύρια μολύνσεις και σχεδόν 193.000 θάνατοι.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με δεύτερο κύμα της επιδημίας του κορονοϊού σε κάποιες περιοχές της χώρας και ότι ο αριθμός των κρουσμάτων έχει σημειώσει ραγδαία άνοδο λόγω των εκτεταμένων διαγνωστικών τεστ που γίνονται και της χαλάρωσης των περιορισμών στις μετακινήσεις των πολιτών.

Στο Νέο Δελχί θα επανεκκινήσουν εν μέρει τα δρομολόγια του μετρό από την Δευτέρα, ενώ η Κυβέρνηση προχωρά στο άνοιγμα των επιχειρήσεων, προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία της χώρας, η οποία συρρικνώνεται λόγω της επιδημίας.

Η επιδημία του κορονοϊού δεν αναμένεται να εξαλειφθεί φέτος στην Ινδία, καθώς ο ιός εξαπλώθηκε από τις μεγάλες πόλεις σε άλλες περιοχές της χώρας, δήλωσε ο Ραντίπ Γκουλέρια διευθυντής του All India Institute of Medical Sciences, στο Νέο Δελχί, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό India Today.

O αριθμός των κρουσμάτων θα συνεχίσει να αυξάνει προτού επιπεδοποιηθεί η καμπύλη, εκτίμησε ο ίδιος. Στην Ινδία καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός ημερήσιων κρουσμάτων COVID-19 εδώ και σχεδόν έναν μήνα.