Αθλητικά

Σοκ: Νεκρός ο Αλέξης Σταϊκόπουλος

Πένθος στο ελληνικό πόλο. Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Αλέξης Σταϊκόπουλος.

Σοκ έχει προκαλέσει στο ελληνικό πόλο η είδηση για τον ξαφνικό χαμό του πρώην πολίστα, Αλέξη Σταϊκόπουλου, ο οποίος σκοτώθηκε με τη μηχανή του σε τροχαίο, στην παραλιακή, το βράδυ του Σαββάτου.

Ο αδικοχαμένος πολίστας ήταν πατέρας δύο παιδιών και ένας από τους ιδιοκτήτες γνωστού καφέ – μπαρ στη Βουλιαγμένη.

Το τραγικό συμβάν έγινε στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Αγίου Κοσμά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενεπλάκησαν πέντε αυτοκίνητα και η μηχανή του Αλέξη Σταϊκόπουλου.

Ο γνωστός αθλητής και επιχειρηματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ασκληπιείο Βούλας, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Υδατοσφαίρισης εξέδωσαν συλλυπητήριες ανακοινώσεις για τον χαμό του.