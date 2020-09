Life

Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Βαφτίστηκε Χριστιανός Ορθόδοξος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διάσημος Γάλλος ηθοποιός βαπτίστηκε σε ρωσικό καθεδρικό ναό του Παρισιού.

Χριστιανός Ορθόδοξος βαπτίστηκε, την Παρασκευή, ο διάσημος Γάλλος ηθοποιός, Ζεράρ Ντεπαρντιέ. Ο κινηματογραφικός αστέρας βαπτίστηκε στον ρωσικό καθεδρικό ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι, στο Παρίσι, όπως μεταδίδει το orthodoxianewsagency.gr

Ο 71χρονος ηθοποιός περιβαλλόταν από ένα στενό κύκλο 30 ατόμων. Στις 16.30 ήχησε η καμπάνα του ρωσικού Ορθόδοξου Καθεδρικού Ναού, όταν μια μαύρη Mercedes μπήκε στον προαύλιο χώρο του ναού.

Το μυστήριο άρχισε λίγο μετά την άφιξη του ηθοποιού, που έδειχνε χαρούμενος κι ενθουσιώδης.

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ πρόφερε με ζήλο το περίφημο “απεταξάμην” στον ανθοστόλιστο ναό. Σύμφωνα με τον ηθοποιό, ο πνευματικός του πατέρας είναι ο π. Τύχων Σεφκούνοφ, ο οποίος είναι επίσης ο εξομολόγος του Βλαντιμίρ Πούτιν και συγγραφέας πολλών βιβλίων.

Ερωτηθείς για τους λόγους για τους οποίους έγινε Ορθόδοξος, ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ είπε: «Η “γεύση” που έχω πάρει από την Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία και οι δεσμοί με κληρικούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου να βαπτιστώ Ορθόδοξος. Σήμερα, αφού βαπτίστηκα, βάπτισα κι εγώ ένα μικρό κορίτσι!».

«Ήταν ένα απροσδόκητο γεγονός, μα πολύ ευχάριστο», δήλωσε ο Ρώσος ιερέας.

Στο tweet ενός εκ των καλεσμένων, έγραφε: «Μου αρέσει η ορθόδοξη λατρεία: Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ έγινε Ορθόδοξος, βαπτίστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι, στο Παρίσι».