Κοινωνία

Πέθανε ο Χρίστος Χαραλαμπόπουλος

Η είδηση του θανάτου του Χρίστου Χαραλαμπόπουλου "βυθίσε" στο πένθος την δημοσιογραφία και όχι μόνο.

Σε ηλικία 58 χρονών έφυγε από την ζωή την Κυριακή, ο δημοσιογράφος Χρίστος Χαραλαμπόπουλος μετά από μάχη που έδινε εδώ και χρόνια με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Γεννήθηκε στον Πειραιά, σπούδασε Θεολογία και Δημοσιογραφία, ενώ ακολούθησε μια πολυεπίπεδη καριέρα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Εργάστηκε σε πλήθος περιοδικών και εφημερίδων, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και την κρατική τηλεόραση, ενώ διετέλεσε ανταποκριτής στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες και υπήρξε εξωτερικός συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.

Είχε, επίσης, πλούσιο συγγραφικό έργο, με μεταφράσεις αλλά και δικές του συλλογές διηγημάτων.