Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Η πανδημία δεν θα επιβραδύνει τις μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Εσωτερικών μίλησε για τις αλλαγές στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ και σε ακόμη έξι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται.

«Είναι μια διαδικασία δίκαιη, αντικειμενική και αξιοκρατική», τονίζει ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας για τις αλλαγές στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο Δημόσιο, σε συνέντευξή του στο “Βήμα της Κυριακής”.

«Στο Δημόσιο θέλουμε εκείνους που είναι πιο άξιοι και μπορούν να αποδείξουν τις γνώσεις τους. Δεν αρκούν μόνο οι τίτλοι σπουδών, αλλά οι πραγματικές ικανότητες και γνώσεις», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και προσέθεσε: «Όταν το κράτος θέλει να προσλάβει 10 στατιστικολόγους δεν θα τους επιλέγει κάνοντας “διαγωνισμό” βαθμολογίας ανόμοιων Πανεπιστημίων, από διάφορες χώρες, σε πτυχία που πήραν οι υποψήφιοι σε διάφορες εποχές. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν θα συμμετέχουν σε γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που θα αντιστοιχούν με την εργασία που θα κάνουν την επομένη της πρόσληψής τους και θα προσλαμβάνονται εκείνοι που θα έχουν τις καλύτερες επιδόσεις. Είναι μια διαδικασία δίκαιη, αντικειμενική και αξιοκρατική».

Ο κ. Θεοδωρικάκος, στην ίδια συνέντευξη, αναφέρεται επίσης σε ακόμη έξι μεταρρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών:

Αλλαγή του τρόπου χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας, με γραπτές εξετάσεις πανελλαδικού τύπου, με στόχο τη διαφάνεια, την πάταξη πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς. Η ρύθμιση για 1.750.000 Έλληνες του προβλήματος με τα αδήλωτα τετραγωνικά. Οι φορολογούμενοι κέρδισαν εκατοντάδες εκατομμύρια από πρόστιμα, ενώ οι Δήμοι θα έχουν μόνιμα επιπλέον έσοδα της τάξεως των 100.000.000 ευρώ. Προετοιμάζεται ο νέος Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης με τον διαχωρισμό αρμοδιοτήτων κράτους, Περιφερειών και Δήμων. Ετοιμάζεται η αναμόρφωση του προσοντολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, για να στελεχωθεί το Δημόσιο με το πλέον άξιο δυναμικό. Θεσμοθέτηση της τηλεργασίας. Τίθεται σε εφαρμογή η πλατφόρμα για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού.

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος εκφράζει την εκτίμηση ότι η πανδημία δεν πρέπει να επιβραδύνει τις μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο «γι’ αυτό επιβάλλεται να γίνουμε πιο δυναμικοί και πιο αποφασιστικοί στην εφαρμογή του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Σχεδίου που έχουμε ως Κυβέρνηση».