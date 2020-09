Κόσμος

Τουρκία: Πόλεμος προπαγάνδας με βίντεο του Oruc Reis

«Οι έρευνες διεξάγονται στην περιοχή της δικαιοδοσίας μας», ισχυρίζεται προκλητικά η Άγκυρα.

Ένα νέο προπαγανδιστικό βίντεο του Oruc Reis έδωσε στη δημοσιότητα, το πρωί της Κυριακής, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Σε αυτό διακρίνεται το ερευνητικό σκάφος, συνοδευόμενο από πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, ενώ συνοδεύεται από προκλητικά μηνύματα.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση που έκανε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρεται: «Δυνατά, αποφασιστικά και άξια. Φρεγάτες και κορβέτες του Πολεμικού Ναυτικού συνεχίζουν αποφασιστικά το καθήκον τους να συνοδεύουν - προστατεύουν το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis, το οποίο εξακολουθεί να εργάζεται στις περιοχές δικαιοδοσίας μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Καμία παράνομη πράξη ή πράξη εκφοβισμού δεν θα επιτραπεί στην περιοχή».

Guclu, Kararl? ve Muktedir!



Deniz Kuvvetlerimize ait f?rkateyn ve korvetler, Dogu Akdeniz’deki yetki alanlar?m?zda cal?smalar?n? surduren ORUCREIS arast?rma gemisine refakat/koruma gorevini kararl?l?kla surduruyor. Bolgede hicbir hukuksuzluga ve kabaday?l?ga izin verilmeyecek! pic.twitter.com/ZYmxSpvr55 — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) September 6, 2020