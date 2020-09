Πολιτική

Επίθεση στο γραφείο του Βασίλη Διγαλάκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέταξαν μπογιές και έγραψαν συνθήματα στο γραφείο του υφυπουργού Παιδείας. Εικόνες από την επίθεση.

Στο πλαίσιο της πορείας διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν το βράδυ του Σαββάτου (5/9) οι διαδηλωτές αλληλέγγυοι της κατάληψης της “Rosa Nera”, πέρασαν και από το πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας, βουλευτή Χανίων ΝΔ και πρώην πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Βασίλη Διγαλάκη (επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου).

Εκφράζοντας τη δυσφορία τους, πέταξαν μπογιές στην πόρτα εισόδου του πολιτικού γραφείου και έγραψαν σύνθημα, χωρίς ωστόσο να προκληθούν υλικές ζημιές στο χώρο.

Στη συνέχεια αποχώρησαν συνεχίζοντας την πορεία, υπό το διακριτικό βλέμμα της αστυνομίας.

Πηγή: flashnews.gr