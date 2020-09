Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ουκρανία: Χιλιάδες κρούσματα σε μία μέρα

Ανησυχία για τα αυξημένα κρούσματα στη χώρα.

Η Ουκρανία κατέγραψε το τελευταίο 24ωρο 2.107 νέα κρούσματα κορονοϊού, σε σχέση με τα 2.836 που καταγράφηκαν χθες, και 35 θανάτους από την covid-19, ανακοίνωσε σήμερα η αρμόδια υπηρεσία του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας.

Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 135.894 και των νεκρών σε 2.846.

Τα περισσότερα νέα κρούσματα καταγράφηκαν στην πρωτεύουσα Κίεβο και ανέρχονται σε 240.

Ταυτόχρονα, ο ουκρανός υπουργός Υγείας Μαξίμ Στεπάνοφ δήλωσε σήμερα στη διάρκεια ενημέρωσης ότι πάνω από 8.700 παιδιά και σχεδόν 12.000 εργαζόμενοι στον τομέα υγείας έχουν μολυνθεί από τον ιό από την έναρξη της πανδημίας.