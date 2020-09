Life

Άκης Τσοχατζόπουλος: Η φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου

Η Βίκυ Τσοχατζοπούλου δημοσίευσε φωτογραφία του Άκη Τσοχατζόπουλου από το νοσοκομείο. Το ευχαριστώ της στους γιατρούς.

Με μια φωτογραφία του Άκη Τσοχατζόπουλου από το Σισμανόγλειο όπου νοσηλευόταν για αρκετές ημέρες η σύζυγός του Βίκυ Τσοχατζοπούλου θέλησε να ευχαριστήσει όλους τους γιατρούς που φρόντισαν τον γνωστό πολιτικό.

Η Βίκυ έγραψε: “Ευχαριστώ Θερμά το Σισμανόγλειο και τους Εκπροσώπους του, Γιατρούς και Νοσηλευτές !!!!!!!! Ευχαριστώ μια λέξη που εμπεριέχει τα πάντα !!!! Με όση δύναμη του έχει απομείνει αισθάνεστε απεριόριστη ευγνωμοσύνη και ο ίδιος “!!!