Κοινωνία

Άνδρας απειλεί πως θα πέσει από την ταράτσα πολυκατοικίας (βίντεο)

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβέστες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Περαστικοί προσπάθησαν να τον μεταπείσουν.

Ένας ημίγυμνος άντρας απειλεί ότι θα πηδήξει στο κενό από την ταράτσα 12όροφης πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη στην οδό Λαγκαδά, όπως μεταδίδει το thestival.gr

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ο άντρας κατάγεται από την Αλβανία. Δήλωσε στους αστυνομικούς ότι δεν έχει έγγραφα διαμονής στη χώρα, δεν έχει χρήματα και ζει σε παράγκα. Ανέφερε επίσης ότι ο γιος του υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στον Έβρο.