Κοινωνία

Βρέθηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί

Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ με την εξαφάνιση του αγοριού στη Θεσσαλονίκη.

Η περιπέτεια του 13χρονου Νίκου Α., του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί το πρωί του Σαββάτου από την Σταυρούπολη, έληξε το μεσημέρι της Κυριακής, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο Νίκος Α. βρέθηκε στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, στη Θεσσαλονίκη και είναι καλά στην υγεία του.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” θα βρίσκεται άμεσα κοντά στον Νίκο Α. και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, έτσι ώστε να βρει τον δρόμο του και τους ανθρώπους που θα τον στηρίζουν στη ζωή του.