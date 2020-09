Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Και τρίτος νεκρός μέσα σε λίγες ώρες

Στους 283 οι νεκροί στην Ελλάδα. "Καμπανάκι" από τους επιστήμονες για την έξαρση των κρουσμάτων.

Άλλος ένας συμπολίτης μας, ο τρίτος τις τελευταίες ώρες, έχασε τη ζωή του από κορονοϊό, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θυμάτων της πανδημίας στα 284.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για 74χρονο που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης από τις 15 Αυγούστου και έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της νύχτας, ακόμη δύο ασθενείς, μια 92χρονη και μια 75χρονη, κατέληξαν στη Θεσσαλονίκη. Και οι δύο προέρχονταν από οίκους ευγηρίας όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα.

Την τελευταία της πνοή άφησε χθες το πρωί ασθενής που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ελπίς» και δεν είχε καταχωρηθεί στο σύστημα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια 90χρονη που είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στις 12 Αυγούστου και άφησε την τελευταία της πνοή λίγο μετά τις 10 χθες το πρωί.