Κόσμος

Σοκ στο Μπέρμιγχαμ από τις αλλεπάλληλες επιθέσεις με μαχαίρι

Η Αστυνομία αναζητεί έναν ύποπτο για τις επιθέσεις, που στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων επτά.

Η Αστυνομία στο Μπέρμιγχαμ της κεντρικής Αγγλίας ανακοίνωσε ότι αναζητεί έναν ύποπτο σε σχέση με μια σειρά από επιθέσεις με μαχαίρι που σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και επτά να τραυματιστούν, δύο από αυτούς σοβαρά.

Τα θύματα των επιθέσεων φαίνεται ότι επιλέχτηκαν τυχαία, ανακοίνωσε η αστυνομία, και οι επιθέσεις δεν είχαν στόχο κάποια συγκεκριμένη κοινότητα ούτε δείχνουν να συνδέονται με συμμορίες.

Νωρίτερα η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας άλλος άνδρας και μια γυναίκα υπέστησαν σοβαρά τραύματα. «Μπορούμε τώρα να επιβεβαιώσουμε ότι ξεκινήσαμε έρευνα για ανθρωποκτονία μετά τα χθεσινοβραδινά γεγονότα. Ένας άνθρωπος πέθανε και ένας άλλος άνδρας και μια γυναίκα τραυματίστηκαν σοβαρά. Άλλοι πέντε επίσης τραυματίστηκαν», ανακοίνωσε η Αστυνομία των Γουεστ Μίντλαντς.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντόμινικ Ράαμπ, δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι τα περιστατικά συνδέονται με την τρομοκρατία, αλλά πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα πρέπει «να είναι πολύ προσεκτικοί».