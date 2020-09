Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η εικόνα της πανδημίας στον κόσμο

Οι χώρες που θρηνούν τους περισσότερους νεκρούς

Η πανδημία του κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 880.396 ανθρώπους παγκοσμίως, από τα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές.

Περισσότερα από 26.947.550 κρούσματα έχουν καταγραφεί επισήμως σε 196 χώρες και εδάφη από την έναρξη της επιδημίας, ενώ 17.709.800 άνθρωποι θεωρείται ότι έχουν αποθεραπευτεί, μέχρι σήμερα το μεσημέρι.

Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας σημειώθηκαν 5.171 νέοι θάνατοι και 268.142 νέα κρούσματα σε όλο τον κόσμο.

Οι χώρες που έχουν καταγράψει τους περισσότερους νέους θανάτους είναι η Ινδία με 1.065 νέους θανάτους, οι ΗΠΑ (805) και η Βραζιλία (682).

Οι ΗΠΑ παραμένουν η πλέον πληγείσα χώρα τόσο σε αριθμό νεκρών όσο και κρουσμάτων με 188.540 νεκρούς και 6.246.162 κρούσματα, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες χώρες είναι η Βραζιλία με 126.203 και 4.123.000 κρούσματα, η Ινδία με 70.626 νεκρούς (4.113.811 μολύνσεις), το Μεξικό με 67.326 νεκρούς (629.409 κρούσματα) και το Ηνωμένο Βασίλειο με 41.549 θανάτουςs (344.164 κρούσματα).

Το Περού είναι η χώρα που θρηνεί τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων αναλογικά με τον πληθυσμό του, με 90 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, ακολουθούμενο από το Βέλγιο (85), την Ισπανία (63), το Ηνωμένο Βασίλειο (61) και την Χιλή (60).

Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική έχει καταγράψει μέχρι σήμερα στις 11:00, 289.874 θανάτους (7.778.905 κρούσματα), η Ευρώπη 218.117 θανάτους και 4.174.404 κρούσματα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 197.723 θανάτους (6.377.631 κρούσματα), η Ασία 104.864 νεκρούς (5.724.057 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 37.929 νεκρούς (1.568.507 κρούσματα), η Αφρική 31.087 θανάτους (1.294.106 κρούσματα) και η Ωκεανία 802 νεκρούς (29.945 κρούσματα).