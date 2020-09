Κοινωνία

Σκύλος τραυμάτισε σοβαρά παιδί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγρα επίθεση δέχτηκε 7χρονος από σκύλο. Το παιδί μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο.

Ένα αγοράκι μόλις 7 ετών, δέχτηκε την Πέμπτη το μεσημέρι επίθεση από οικόσιτο σκύλο, σε χωριό του Δήμου Μεσσήνης.

Ήταν λίγο μετά το μεσημέρι της Πέμπτης όταν το σκυλί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με μια απότομη κίνηση όρμησε στο παιδί και του κατάφερε ένα σοβαρό δάγκωμα στον λαιμό, με αποτέλεσμα να το τραυματίσει σοβαρά.

Ο πατέρας του παιδιού, αντέδρασε γρήγορα και αφού απομάκρυνε το σκυλί, μετέφερε αμέσως το παιδί στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Μετά τις πρώτες βοήθειες και το κύριο μέλημα να σταματήσει η αιμορραγία, λόγω της σοβαρότητας του τραύματος, κρίθηκε ότι το 7χρονο παιδί έπρεπε να μεταφερθεί στο Παίδων στην Αθήνα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με ιατρική παρακολούθηση καθ’ οδόν, όπου και παραμένει νοσηλευόμενο σε καλή κατάσταση.

Πηγή: messinialive