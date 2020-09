Κόσμος

Τζέικομπ Μπλέικ: Πονάω 24 ώρες το 24ωρο

Το μήνυμα του 29χρονου που δέχθηκε επτά σφαίρες στην πλάτη από αστυνομικό.

Από το κρεβάτι του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται μίλησε ο Τζέικομπ Μπλέικ, ο Αφοραμερικανός που δέχθηκε επτά σφαίρες στην πλάτη από λευκό αστυνομικό πριν δύο εβδομάδες στην Κενόσα του Ουισκόνσιν.

Παρά τον τραυματισμό του, λόγω του οποίου πιθανότατα θα μείνει παράλυτος από τη μέση και κάτω, ο Μπλέικ δηλώνει στο βίντεο ότι «περιμένω πολλά ακόμη από τη ζωή».

Ο 29χρονος πατέρας έξι παιδιών, που δέχθηκε επτά σφαίρες στην πλάτη στις 23 Αυγούστου, προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε μπορεί να δει τη ζωή του να αλλάζει ριζικά σε λίγα λεπτά.

«Τη ζωή σας και όχι μόνο τη ζωή σας, τα πόδια σας τα οποία χρειάζεστε για να κινείστε και να προχωράτε στη ζωή, όλα μπορούν να σας τα πάρουν έτσι», αναφέρει στο βίντεο –που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Σάββατο από τον δικηγόρο του Μπεν Κραμπ-- κάνοντας μια κίνηση με τα δάκτυλά του.

«Πονάω 24 ώρες το 24ωρο, δεν υπάρχει παρά ο πόνος», προσθέτει ο νεαρός Αφροαμερικανός.

«Πονάω όταν αναπνέω, πονάω όταν κοιμάμαι, πονάω όταν αλλάζω πλευρό, πονάω όταν τρώω», λέει στο βίντεο το οποίο έχει ήδη περισσότερα από 400.000 views YouTube.

«Σας παρακαλώ, σας λέω ότι πρέπει να αλλάξετε τις ζωές σας. Μπορούμε να είμαστε αλληλέγγυοι, να μαζέψουμε μερικά χρήματα, να κάνουμε τα πράγματα πιο εύκολα για τους ανθρώπους μας, διότι χάθηκε πολύς χρόνος», τονίζει.