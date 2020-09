Πολιτική

Συνάντηση Δένδια - Μπαρτόλο για την Ανατολική Μεσόγειο

Στην "ατζέντα" της συνάντησης ακόμη η κατάσταση στη Λιβύη και το μεταναστευτικό.

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας Εβαρίστ Μπαρτόλο (Evarist Bartolo) θα πραγματοποιήσει αύριο Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 12:00 ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Οι συζητήσεις αναμένεται να εστιασθούν σε ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εν όψει και των κρίσιμων συζητήσεων και αποφάσεων που αναμένονται στο πλαίσιο της ΕΕ. Θα συζητηθούν επίσης η κατάσταση στη Λιβύη και το μεταναστευτικό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Με το πέρας των συνομιλιών, θα υπογραφεί Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών για τη συνεργασία στον τομέα της διπλωματικής εκπαίδευσης.

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο περί ώρα 13:20.