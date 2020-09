Αθλητικά

“Χαράκωσαν” τερματοφύλακα σε φιλικό ματς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταγγελία από την διοίκηση της ομάδας στην Ηλιούπολη.

Την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του τερματοφύλακά της καταγγέλλει η διοίκηση της ερασιτεχνικής ομάδας Διάνα Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης.

Η επίθεση έγινε ενώ ο ποδοσφαιριστής παρακολουθούσε τον φιλικό αγώνα της ομάδας του με τον Χαραυγιακό στο Α' Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης.

Αναλυτικά η καταγγελία και η ανάρτηση της ομάδας στο Facebook:

«Το ΔΣ της Διάνα Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης καταγγέλει ένα τραγικό περιστατικό που διαδραματίσθηκε στις εξέδρες του Α Δημοτικού Γηπέδου Ηλιούπολης στον φιλικό αγώνα Χαραυγιακού - Διάνα.

Κάποια κακομαθημένα παιδιά, εχθροί του ποδοσφαίρου και του Χαραυγιακού χαράκωσαν με μαχαίρι τον τερματοφύλακα της Διάνα Άντι Μπέτσκο (φωτογραφία) που ήταν με παρέα του στην εξέδρα αφού ήταν εκτός αποστολής στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Τέτοια περιστατικά ταλανίζουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Το θέμα πρέπει να απασχολήσει όλους όσοι εμπλέκονται στο συγκεκριμένο περιστατικό. Την ευθύνη για ανάλογα περιστατικά (όταν κυρίως είναι επαναλαμβανόμενα) την έχουν τα γηπεδούχα σωματεία και οι διοικήσεις τους.

Ευχόμαστε να απαλλαγούν γρήγορα από τέτοιες ενέργειες για το καλό του ποδοσφαίρου και της πόλης μας. Δεν έχουν θέση ανάμεσά μας τέτοιες συμπεριφορές. Περαστικά στον Άντι. Περαστικά σε όσους παρεκτρέπονται στους αθλητικούς χώρους».