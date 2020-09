Κοινωνία

Κως: Πιλότος κατέβασε αεροπλάνο γιατί επιβάτης δεν φορούσε μάσκα

Αναγκαστική προσγείωση λόγω… μάσκας! Συνελήφθη επιβάτης γιατί αρνιόταν να τη φορέσει!

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο στην Κω, έκανε το αεροσκάφος διεθνούς πτήσης, για να κατέβει και… να συλληφθεί, ένας Βρετανός επιβάτης που δε δεχόταν να φορέσει προστατευτική μάσκα!

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 32χρονος αλλοδαπός μπήκε στο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Αττάλειας για να επιστρέψει στην πατρίδα του και συγκεκριμένα στο Λονδίνο.

Ωστόσο κατά τη διάρκεια της πτήσης ο 32χρονος Άγγλος δεν συμμορφωνόταν στις οδηγίες του πληρώματος για τη χρήση προστατευτικής μάσκας, διαταράσσοντας την ασφάλεια της πτήσης.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο πιλότος να προσγειώσει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο στην Κω, αφού προηγουμένως είχε ενημερώσει για την όλη κατάσταση.

Εκεί αστυνομικοί του Τμήματος Αερολιμένα Κω «περίμεναν» τον αλλοδαπό, ο οποίος μόλις αποβιβάστηκε από το αεροσκάφος συνελήφθη και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη. Σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

