Πέθανε ο Μανώλης Καραμπατσάκης

Πέθανε ύστερα από μακρά μάχη με διάφορες ασθένειες που τους τελευταίους μήνες αυξάνονταν και σοβάρευαν δραματικά...

Ο συγγραφέας της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς της ΕΡΤ, τη δεκαετία του 80, «Ορκιστείτε Παρακαλώ» και δημοσιογράφος Μανώλης Καραμπατσάκης πέθανε «σήμερα, ξημερώματα Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου 2020, ύστερα από μακρά μάχη με διάφορες ασθένειες που τους τελευταίους μήνες αυξάνονταν και σοβάρευαν δραματικά», όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο facebook, ο γιος του και επίσης συγγραφέας Φάνης Καραμπατσάκης.

«Για εμένα, όπως και για πολλούς άλλους νωρίτερα, δάσκαλος ήταν ο διακεκριμένος δημοσιογράφος, συγγραφέας και ιδιαίτερα αγαπητός άνθρωπος Εμμανουήλ Θεοφ. Καραμπατσάκης που είχα την τύχη να είναι και πατέρας μου, όταν στα τέλη της δεκαετίας του '90 εγώ ξεκινούσα κι εκείνος ολοκλήρωνε σιγά σιγά την πολυετή καριέρα του. Σιγά σιγά έφυγε κι από τη ζωή σήμερα, ξημερώματα Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου 2020, ύστερα από μακρά μάχη με διάφορες ασθένειες που τους τελευταίους μήνες αυξάνονταν και σοβάρευαν δραματικά» γράφει ο Φάνης Καραμπατσάκης και προσθέτει:

«Ο Μανώλης Καραμπατσάκης γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου 1935 στην Αθήνα. Επί σειρά δεκαετιών εργάστηκε σε εφημερίδες και περιοδικά, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και άλλα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως το Reuters και το Associated Press, καλύπτοντας ως επί το πλείστον το δικαστικό ρεπορτάζ, από τη δεκαετία του '50 που ξεκίνησε τα πρώτα βήματά του στη δημοσιογραφία έως τη συνταξιοδότησή του το 2000. Τα 2/3 της ζωής του δηλαδή μέσα στα δικαστήρια, παρακολουθώντας χιλιάδες δίκες από τότε που ίσχυε και η θανατική ποινή στην πράξη.

Μία από τις επιτυχίες του ήταν η συγγραφή των εύθυμων ιστοριών στην δημοφιλή δικαστική σειρά "Ορκιστείτε Παρακαλώ", η οποία προβαλλόταν ανελλιπώς τις δεκαετίες του '80 και του '90 από την κρατική τηλεόραση, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μιχαλόπουλο. Ως ένα από τα πρώτα μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, ο Μανώλης Καραμπατσάκης έδωσε αγώνες για την προάσπιση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, ενώ εκλεγόταν εκπρόσωπος δημοσιογράφων σε ΜΜΕ όπου εργαζόταν και για πολλά χρόνια τακτικό μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ένωσης μέχρι και το 2015, οπότε αποσύρθηκε ολοκληρωτικά. Πάντοτε τον διέκριναν το χιούμορ, η απλότητα και οι χαμηλοί τόνοι του. "Θέλω τους άλλους να τους βλέπω να χαμογελούν", έλεγε. Και αυτό έκανε σε όλη την πορεία της ζωής του».