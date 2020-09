Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: το κουτσομπολιό χειρότερο από τον κορονοϊό

Ο πάπας Φραγκίσκος έχει πολλές φορές προειδοποιήσει για τους κινδύνους από το κουτσομπολιό και έχει επίσης καταφερθεί εναντίον των trolls στο ίντερνετ.

Ο πάπας Φραγκίσκος κάλεσε σήμερα τους πιστούς να μην κουτσομπολεύουν χαρακτηρίζοντας το κουτσομπολιό χειρότερο από τον κορονοϊό και λέγοντας ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

"Σας παρακαλώ αδελφοί και αδελφές μου, ας κάνουμε μια προσπάθεια να μην κουτσομπολεύουμε. Το κουτσομπολιό είναι χειρότερη πληγή από την COVID", είπε ο ποντίφικας στη διάρκεια της εβδομαδιαίας ομιλίας του πίσω από ένα παράθυρο που βλέπει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

"Ο διάβολος είναι ο μεγάλος κουτσομπόλης. Διαρκώς λέει άσχημα πράγματα για τους άλλους γιατί εκείνος είναι ο ψεύτης που προσπαθεί να διχάσει την Εκκλησία. Αν κάτι πάει άσχημα, μείνετε σιωπηλοί και προσευχηθείτε για τον αδελφό ή την αδελφή σας που έκανε κάποιο λάθος, αλλά ποτέ μην κουτσομπολεύετε", είπε ο ποντίφικας, ο οποίος έχει πολλές φορές προειδοποιήσει για τους κινδύνους από το κουτσομπολιό και έχει επίσης καταφερθεί εναντίον των trolls στο ίντερνετ.