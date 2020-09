Κόσμος

Δασκάλα έκανε σεξ με 14χρονο στην... αποθήκη του σχολείου

Είχε στείλει στον ανήλικο γυμνές φωτογραφίες της και βίντεο μέσω Snapchat.

Στη φυλακή οδηγήθηκε μια Αυστραλή πρώην δασκάλα, η οποία την περασμένη χρονιά είχε φιλήσει και θωπεύσει ένα 14χρονο αγόρι, σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, πριν η ανάρμοστη σχέση τους μαθευτεί τελικά από τους γονείς του αγοριού. Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, η 28χρονη Κέιτι Σμιθ από την περιοχή Χάντερ της Νέας Νότιας Ουαλίας παραδέχτηκε επίσης ενώπιον του δικαστηρίου ότι είχε στείλει στο αγόρι μέσω Snapchat τολμηρές φωτογραφίες και βίντεο.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, η πρώην εκπαιδευτικός ξέσπασε σε λυγμούς όταν άκουσε την ποινή που της επέβαλε το δικαστήριο, δηλ. 3 χρόνια κάθειρξης και 10 μήνες, με την υποχρέωση να εκτίσει τουλάχιστον τα δύο έτη και τους τρεις μήνες. Νωρίτερα είχε δηλώσει ένοχη για τις κατηγορίες της αποπλάνησης ανηλίκου και της σεξουαλικής επίθεσης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε πώς η δασκάλα φυσικής αγωγής άρχισε να προσεγγίζει ερωτικά το αγόρι το τελευταίο τρίμηνο του 2018, με τις επαφές τους να συνεχίζονται στο ξεκίνημα της επόμενης χρονιάς.

Η 28χρονη και ο 14χρονος είχαν προχωρήσει σε ερωτικές περιπτύξεις σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, τη μία σε αποθήκη του σχολείου και τη δεύτερη σε πάρκινγκ αυτοκινήτων. Η αδίστακτη εκπαιδευτικός είχε στείλει στο αγόρι φωτογραφίες που έδειχναν το στήθος της και ένα βίντεο που την έδειχνει να αγγίζει τα γεννητικά της όργανα, με τον ανήλικο να ανταποκρίνεται στέλνοντάς της δικές του φωτογραφίες.

Η επικοινωνία μεταξύ τους διακόπηκε όταν η Σμιθ ανακάλυψε ότι ορισμένες φωτογραφίες της είχαν σταλεί σε άλλους μαθητές του σχολείου. Η "δράση" της 28χρονης αποκαλύφθηκε όταν το αγόρι εκμυστηρεύθηκε στη μητέρα του όσα του είχαν συμβεί και εκείνη κάλεσε την αστυνομία.

Η Σμιθ είπε στο δικαστήριο ότι δεν είχε ποτέ πρόθεση να κάνει σεξ με το αγόρι, και πως έκανε ό,τι έκανε αναζητώντας επιβεβαίωση ως γυναίκα, επειδή αντιμετώπιζε προβλήματα στον γάμο της.

Θέλοντας να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά της, αναφέρθηκε στις διατροφικές διαταραχές με τις οποίες έδινε μάχη στο παρελθόν, ως αποτέλεσμα της μειωμένης αυτοπεποίθησής της και του αισθήματος ανασφάλειας που βίωνε. «Ήθελα απλά να μου πει κάποιος ότι είμαι όμορφη», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι εκείνη την περίοδο θα έκανε τα πάντα για να κερδίσει λίγη προσοχή.

Ανακοινώνοντας την ποινή της 28χρονης, η δικαστής Κάρα Σεντ επισήμανε ότι είναι εμφανές πως η πρώην δασκάλα έχει ψυχολογικά προβλήματα και χρειάζεται να υποβληθεί σε θεραπεία. Ωστόσο, όπως τόνισε, τα παραπάνω δεν δικαιολογούν τις πράξεις της καθώς το σύστημα πρέπει να στείλει ένα «αυστηρό μήνυμα» πως τα σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος ανηλίκων δενθα γίνουν αποδεκτά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.