Κορονοϊός - έρευνα: δύσπιστοι με το εμβόλιο οι Έλληνες

Η έρευνα διενεργήθηκε από τις 15-19 Αυγούστου, όταν τα κρούσματα αυξάνονταν ραγδαία στην Ελλάδα.

Μόνο ένας στους δυο δηλώνει πρόθυμος να κάνει ένα εγκεκριμένο εμβόλιο για τον κορονοϊό, αν υπήρχε και το διέθετε δωρεάν το κράτος. Το 50% απαντά «ναι θα ήθελα». Σχεδόν το ίδιο ποσοστό (44%) απαντά «όχι δεν θα ήθελα» κι ένα 6% «δεν γνωρίζω δεν απαντώ».

Το «Βήμα της Κυριακής» δημοσιεύει έρευνα της Metron Analysis που πραγματοποιήθηκε από τις 15-19 Αυγούστου, όταν τα κρούσματα αυξάνονταν ραγδαία στη χώρα. Οι περισσότεροι από εκείνους που δηλώνουν ότι δεν θα ήθελαν να κάνουν το εμβόλιο είναι ηλικίας 17-54 ετών.

Το παγκόσμιο κίνημα των αρνητών της πανδημίας με κάθε λογής παραπλανητικές και συνωμοσιολογικές θεωρίες βρίσκει έδαφος και στη Ελλάδα με αντιδράσεις για τη χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρος και την καχυποψία για το εμβόλιο.

Στην Ελλάδα, δηλαδή το ποσοστό όσων αντιμετωπίζουν αρνητικά το εμβόλιο για τον κορονοιό είναι υψηλότερο από εκείνο στην Αμερική. Το 54% των αγροτών δήλωσαν ότι δεν θα το έκαναν, το ποσοστό ανεβαίνει στους ανέργους φτάνοντας το 64%, το 50% είναι γυναίκες και το 54% αυτοπροσδιορίζονται ως συντηρητικοί δεξιοί.

Το 17% του πληθυσμού αντιδρά στη χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους. Ανάμεσα στους νέους ηλικίας από 17 έως 34 ετών, το ποσοστό φτάνει στο 28% με τα μεγαλύτερα ποσοστά άρνησης της μάσκας να καταγράφονται στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.