Κόσμος

“Τελεσίγραφο” του Γάλλου ΥΠΕΞ στον Ερντογάν

Τι διεμήνυσε ο Ζαν Ιβ Λεντριάν στον Τούρκο πρόεδρο, ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής.

"Το εύρος των μέτρων που θα ληφθούν εις βάρος της Τουρκίας" αναμένεται να είναι το κύριο θέμα των συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, όπως δήλωσε, την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Ιβ Λεντριάν καθώς η Άγκυρα συνεχίζει την προκλητική της συμπεριφορά απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο.

Όπως είπε , μαζί με τους ομολόγους του από άλλες χώρες της ΕΕ έχουν συζητήσει το θέμα αυτό, ενώ και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, ο Ζοζέπ Μπορέλ, έχει αναφερθεί στην πιθανότητα επιβολής κυρώσεων στην Άγκυρα αλλά μέχρι στιγμής το Παρίσι δεν έχει καταφέρει να πείσει άλλες χώρες του μπλοκ να υιοθετήσουν και εκείνες την ίδια αυστηρή στάση.

Ο Λεντριάν κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν να ξεκινήσει συνομιλίες για τα σχέδιά του στην Ανατολική Μεσόγειο από τώρα μέχρι την σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου.

"Είναι στο χέρι των Τούρκων να δείξουν ότι αυτό το ζήτημα... μπορεί να συζητηθεί. Αν γίνει αυτό, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν ενάρετο κύκλο για όλα τα προβλήματα στο τραπέζι", είπε ο Λεντριάν στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter. Κι Ενώ αρνήθηκε να διευκρινίσει τον τύπο των κυρώσεων που τυχόν να αντιμετωπίσει η Άγκυρα, ο γάλλος υπουργός είπε ότι "υπάρχει μια ολόκληρη σειρά μέτρων".

"Έχουμε πολλές επιλογές και το γνωρίζει εκείνος", σχολίασε αναφερόμενος στον Ερντογάν.