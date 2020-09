Κοινωνία

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των “μακρυχέρηδων” στο “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Πέντε μέλη σπείρας πορτοφολάδων, που έβαζαν στο στόχαστρό τους επιβάτες στο "Ελευθέριος Βενιζέλος", συνέλαβαν οι αστυνομικοί. Δείτε πώς δρούσαν.