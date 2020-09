Πολιτική

Σαρλ Μισέλ σε Ερντογάν: Η ΕΕ στο πλευρό Ελλάδας και Κύπρου

Τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ελλάδα και Κύπρο εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρει Ευρωπαίος Αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον Αξιωματούχο, ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει αποκλιμάκωση και κάλεσε την Τουρκία να απέχει από δραστηριότητες που αυξάνουν τις εντάσεις.

"Καρότο και μαστίγιο" για την Τουρκία

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποφασίσουν μια προσέγγιση «καρότου και μαστίγιου» έναντι της Τουρκίας, όταν συνεδριάσουν, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, δήλωσε, εξάλλου, την Παρασκευή ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρότεινε μια πολυμερή διάσκεψη για να εκτονωθούν οι εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο ενώ επανέλαβε την «πλήρη αλληλεγγύη» των Ευρωπαίων με την Αθήνα.

Η ΕΕ θα επαναβεβαιώσει ότι υποστηρίζει την κυριαρχία της Ελλάδας και της Κύπρου, υπογράμμισε σε συνέντευξη που έδωσε σε έξι ευρωπαϊκά πρακτορεία ειδήσεων. «Θα προσδιορίσουμε εργαλεία για την εξωτερική πολιτική μας, μια προσέγγιση μαστιγίου και καρότου -- τί εργαλεία να χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τη σχέση και με ποια εργαλεία να αντιδράσουμε, αν δεν γίνουμε σεβαστοί», δήλωσε και προσέθεσε: «Θέλουμε να μας σέβονται».

Ο Μισέλ δήλωσε πως κατά τη συνάντηση αυτή θα μπορούσαν να συζητηθούν το θέμα των θαλάσσιων συνόρων στην ανατολική Μεσόγειο, η ενέργεια, η ασφάλεια και η μετανάστευση.

Ο Μισέλ, ωστόσο, αρνήθηκε να μιλήσει για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ή τιμωρητικά μέτρα που μπορεί να υιοθετήσει η ΕΕ έναντι της Τουρκίας. «Δεν δεχόμαστε μονομερείς συμπεριφορές ασύμβατες με το διεθνές δίκαιο εκ μέρους της Τουρκίας», υπογράμμισε.





Στην Ελλάδα πριν τη διάσκεψη ο Μισέλ

Ο Μισέλ, ο οποίος πρόκειται να ταξιδέψει στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα πριν από τη σύνοδο κορυφής, πρότεινε επίσης την πραγματοποίηση μιας διεθνούς διάσκεψης για την ανατολική Μεσόγειο με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων πλευρών και του ΝΑΤΟ.

Μια τέτοια διάσκεψη θα μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, να περιλάβει «όλες τις χώρες που εμπλέκονται στις διάφορες συζητήσεις για τα θαλάσσια σύνορα» στη Μεσόγειο.

«Αυτός μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για την αποκλιμάκωση στην περιοχή και για να υπάρξει ένας δίαυλος για διάλογο», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προσθέτοντας ότι έχει ήδη αναφέρει την ιδέα στην Αθήνα και την Άγκυρα. «Αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες, δεν μπορεί να συνεχισθεί», τόνισε.